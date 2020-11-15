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На лечение двухлетней девочки из Калуги собрали половину требующейся суммы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.11.2020 22:10 0 398
На лечение двухлетней девочки из Калуги собрали половину требующейся суммы

Как мы уже рассказывали, в Калуге собирают деньги на лечение Ульяны Полуяновой. У малышки, которой только в декабре исполнится два года, диагностирована саркома Юинга.

Лечение готовы начать в испанской Барселоне, однако это только на первом этапе стоит 228 478 евро - более 20 миллионов рублей. Сейчас Ульяна с мамой уже находятся в Испании.

По данным на 13 ноября собрано 120 619 евро. Осталось собрать 125 859 евро.

- Только те, кто создал ребенка, могут в него поверить, - рассказывала ранее мама Ульяны. - Поверить в то, что есть Надежда спасти, дать шанс быть здоровым и просто жить, играть с сверстниками, обнимать маму сильными ручками и улыбаться новому дню. Ульяне всего 2, а жизнь уже разделилась на до и после. Мы обычная семья из Калуги, рак не выбирает, мы максимально пытались собственными силами, теперь бюджет выходит из заработка мужа. И я прошу каждого из вас о помощи.

Реквизиты для помощи этой семье размещены на их странице в «Инстаграме»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.11.2020 22:10 0 398
Тэги: общество дети благотворительность
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