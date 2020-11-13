Вячеслав Парфёнов вновь назначен главой администрации Малоярославецкого района

Депутаты районного Собрания МР «Малоярославецкий район» утвердили на должность главы администрации Малоярославецкого района Вячеслава ПАРФЕНОВА. В пятницу, 13 ноября, об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Вячеславу Парфенову 38 лет. Он родился в Оренбургской области. С 2010 года работал на различных муниципальных должностях в Боровском районе. До этого проходил действительную военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Имеет два высших образования.

С октября 2018 года Парфенов занимал должность временно исполняющего обязанности главы Малоярославецкого района.

- За последние два года запущены новые очистные сооружения в нескольких населённых пунктах, идет ремонт и строительство важных социальных объектов, городских и сельских дорог, - подчеркивают в пресс-службе правительства.