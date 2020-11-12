Сметана от «Калужской Зорьки» – готовим сразу после дойки

Самый популярный в наши дни витамин D, кальций, магний и множество других витаминов и микроминералов — все они нужны современному человеку. Но вместо аптеки отправляйтесь лучше в магазин и купите … сметану!



В этом продукте содержится большое количество всех нужных питательных веществ. Главное, покупать натуральную сметанку, не напичканную искусственной химией. Такую, как «Калужская Зорька», — от местного производителя и … местных коровок.

Производство расположено в экологически чистой местности, в Перемышльском районе. Местные фермеры поставляют свежее молочко от коровок, находящихся на свободном выгуле. Всю пользу луговых трав вбирает в себя молочная продукция «Калужской Зорьки». На заводе придерживаются современных стандартов качества и соблюдают все требования гигиены. Данное предприятие отличается от многих прочих производств. Рассказала нам об этом начальник лаборатории Татьяна Алешина, а заодно ответила и на другие вопросы, которые, как правило, интересуют хозяек. Накануне Дня качества, который отмечается 11 ноября, это хорошая возможность рассказать об одном из местных предприятий, сотрудники которого добросовестно относятся ко всем требованиям ГОСТ и соблюдают все нормы производства.

— Так чем же вы отличаетесь от многих других предприятий молочного профиля?

— На «Калужской Зорьке» - сырье от одного поставщика, что в наши дни большая редкость. Мы производим сметану из высококачественного сырья и соблюдаем это условие: не смешивать молоко от разных производителей.

У нас оно цельное, а не сборное, что очень влияет на качество. На сегодняшний день это редкий случай, большинство использует сборное молоко. Далее, молоко у нас свежее. Поставщики привозят его около 14 часов, в 12 у них дойка. То есть мы забираем у них буквально из-под коровок и около15 часов сепарируем сливки и ставим на заквашивание.

— Сейчас многие используют добавки для лучшего хранения и густоты.

— В составе сметаны «Калужская Зорька» ничего, кроме свежих нормализованных сливок и закваски на молочно-кислых бактериях, нет. А именно хорошие свежайшие сливки дают нужную консистенцию и «домашний» вкус сметане! У нас нет никаких добавок, загустителей. Мы производим по традиционной классической технологии.

— Настоящая сметана должна быть, как у бабушки в деревне, чтобы ложка в ней стояла!

— Сметана 25% часто такой и является. Она высококалорийная, отлично подходит для взбивания кремов. Технология, которую мы используем, дает эту желанную густоту. У нас даже сметана 15% — хорошей консистенции, без применения загустителей. А многие добавляют загустители, что ведет к удорожанию продукции. У «Калужской Зорьки» отличная густая сметана любой жирности, каждый выбирает по своему вкусу.

— Что должно насторожить при покупке сметаны? На что обращать внимание?

— На консистенцию. Крупинчатость говорит, что сметана могла быть фальсифицирована добавлением творога, кефира. При ее разведении творожок осядет на дно. С нашей сметанкой такого не происходит. У нас строго следят за соблюдением всех требований к производственному процессу.

— А если вода есть сверху сметаны?

– Это отделение воды. Согласно ГОСТ, техрегламентом при производстве продукта это предусмотрено. Если сыворотка отделяется в допустимых пределах, это свидетельствует о натуральности продукта. Если бы туда добавили всякие стабилизаторы, загустители, сыворотка желировалась и ее уже не увидел бы потребитель. Хозяйка может слить эту сыворотку, может размешать. Лично я перемешиваю, и все. Более жидкой сметана не становится, и на вкус никак не влияет. Наоборот, это даже хорошо. В бабушкиной сметанке тоже сыворотка появляется.

— Какие еще дадите рекомендации?

— Следить за сроком хранения после покупки и особенно - вскрытия сметаны. Поскольку продукт натуральный, после открытия баночки рекомендуем употреблять сметанку в течении суток. При покупке обращать внимание на качество запайки платинкой, которую ставят для герметичности, чтобы избежать попадания воздуха. В сметане «Калужская Зорька» - еще и пластиковые крышки сверху для дополнительной герметизации, это предотвращает проколы пластинки.

— А чем достигается у вас хорошее качество молока?

— Подходом к производству. Нам привозят молоко, мы сепарируем сливки, затем их пастеризуем и гомогенизируем. Сепарация расщепляет молоко на жирную и обезжиренную части, обеспечивает механическое очищение от загрязнений. Химический состав молока остается прежним.

Пастеризация позволяет сохранять продукт на более длительный срок за счет нагревания и избавления его от микроорганизмов. Гомогенизация создает однородную смесь без отслоения жира, чтобы жировая фаза была равномерной. Если сливки не гомогенизированы, то неоднородность может быть. Иногда покупатели заблуждаются, перевернув бутылочку с молоком — остается колечко жира, и думают: хорошее молочко!

Это не показатель качества молока. В нем могут быть растительные жиры, это, наоборот, очень плохо. Есть такой показатель: эффективность гомогенизации — значит, гомогенизация была снижена. Не была заданной согласно ГОСТ. Это влечет более скорое скисание продукта. То же самое может произойти, если недостаточная гомогенизация сливок. Мы на такие факторы обращаем внимание. После того как сливки гомогенизируются, вносится закваска, задаются определенные режимы. Продукт сквашивается. Нас выручает то, что производители молока — рядышком, все молочко свежайшее!

— Как часто можно есть сметану?

— Да хоть каждый день! Главное, не переедать. И выбирать натуральную. Как «Калужская Зорька»!