Николай Калиничев вновь назначен главой администрации Боровского района

Во вторник, 10 ноября, состоялось заседание Совета депутатов Боровского района, на котором они проголосовали за назначение Николая Калиничева на должность главы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

Калиничеву 42 года. Он родился в 1978 году.

В 2000 году окончил Калужский государственный педагогический университет им. К.Э. Циолковского, в 2004 году прошел профессиональную переподготовку в ГОУ высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» по программе: «Государственное и муниципальное управление».

На муниципальной службе находится уже более 15 лет.

Администрацию Боровского района он возглавляет с апреля 2018 года, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.