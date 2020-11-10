В Калужской области приставы арестовали самолет московского бизнесмена

На аэродроме Орешково Бабынинского района Калужской области судебные приставы арестовали легкомоторный самолет, принадлежащий бизнесмену из Москвы. Предприниматель задолжал более шести миллионов рублей и не отдает долги, сообщает во вторник, 10 ноября, УФССП по Калужской области.

- В ходе ведения исполнительного производства столичные судебные приставы установили, что в собственности неплательщика находится заложенное имущество – самолет УТСЛ-29, - говорится в сообщении приставов.

Если в ближайшее время должник не начнет платить по счетам, то самолет будет передан на торги, вырученные средства от которых пойдут на погашение миллионных долгов.

Арестованный самолет.

В феврале 2020 года калужские приставы уже арестовывали в Орешково два самолета другого москвича. Тот предприниматель был должен около 200 миллионов рублей.

Тем временем

Главный врач Калужской областной инфекционной больницы призвала калужан не ходить в гости. Подробности.