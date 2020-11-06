Сергей Макридов назначен главой администрации Куйбышевского района Калужской области. Соответствующее решение в пятницу, 6 ноября, приняло Районное Собрание Куйбышевского района.

Сергею Макридову 44 года. Он родился 18 января 1976 года в поселке Бетлица. После окончания Калужского государственного педагогического университета им. К.Э. Циолковского работал учителем и заместителем директора Бетлицкой средней школы, заведующим отделом образования, заместителем главы администрации муниципального района «Куйбышевский район».

С февраля 2013 года возглавляет администрацию муниципального района «Куйбышевский район, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.