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Владислав Поляков назначен главой администрации Мещовского района

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.11.2020 16:25 0 542
Владислав Поляков назначен главой администрации Мещовского района

В Калужской области продолжаются назачения глав районных администраций.

В четврег, 5 ноября, единогласным решением районного Собрания МР «Мещовский район» на должность главы администрации Мещовского района назначен Владислав ПОЛЯКОВ.

Он родился 9 мая 1972 года в Узбекистане, в городе Чирчик Ташкентской области. В 2002 году закончил «Российский государственный аграрный заочный университет» по специальности экономист.   

В Мещовском районе проживает с 1992 года. С 2008 по 2010 годы работал заместителем руководителя районной администрации, с 2010 года замещал должность главы администрации МР «Мещовский район».   

- За время трудовой деятельности Владислав Поляков показал себя принципиальным, грамотным и ответственным руководителем, - отмечают в пресс-службе правительства. - Важную роль отводит развитию сельскохозяйственного производства. Под его началом район добился особых успехов в растениеводстве. В 2020 году валовый сбор зерновых в районе составил 58,8 тысяч тонн, завершено строительство машинно-транспортного парка для производства, хранения и переработки зерна.  В 2019 году  осуществлен капитальный ремонт Мещовской средней школы. В 2021 году планируется благоустроить территорию школы, а также построить новый детский сад в городе Мещовске.

Напомним, 6 ноября на заседании городской Думы запланировано назначение городского головы Калуги.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.11.2020 16:25 0 542
Тэги: общество владислав поляков
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