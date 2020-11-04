Анатолия Артамонова наградили «Орденом восходящего солнца»

В среду, 4 ноября, пресс-секретарь сенатора Анатолия АРТАМОНОВА сообщила о награде от правительства Японии, которую получит экс-губернатор Калужской области.

Постановление о награждении Артамонова «Орденом восходящего солнца» третьей степени было опубликовано правительством страны. Поздравительные телеграммы в адрес сенатора направили министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

За что именно Артамонов был удостоен награды не уточняется. Дата, когда состоится церемония награждения, также пока не называется.

Орден Восходящего солнца учрежден в 1875 году, имеет восемь степеней. Первоначально орден вручался только мужчинам – за военные и гражданские заслуги, с 2003 года появилась возможность вручать эту награду женщинам. Орден является третьим по старшинству после ордена Хризантемы и ордена Цветов павловнии.