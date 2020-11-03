Игорь Кощеев назначен новым генеральным директором Калужского турбинного завода

Во вторник, 3 ноября, генеральным директором ОАО «Калужский турбинный завод» назначен Игорь КОЩЕЕВ. Соответствующее решение принято Советом директоров ОАО «Калужский турбинный завод».

Пресс-служба «КТЗ» предоставила нам биографию нового руководителя.

Игорь Кощеев родился в 1961 году. В 1995 году окончил Санкт-Петербургский институт машиностроения. Вся профессиональная жизнь Игоря Николаевича связана с энергомашиностроением. С 1979 по 2017 годы работал на Ленинградском металлическом заводе, где прошел все ступени производственной карьеры от токаря-карусельщика до директора Ленинградского металлического завода - крупнейшего российского производителя турбин и вспомогательного оборудования для энергетики.

С 2017 по 2020 годы Игорь Кощеев работал первым заместителем директора АО «Завод «Киров-Энергомаш».

Награжден многими отраслевыми наградами.

Иван Сербин, руководивший предприятием с сентября по ноябрь 2020 года, продолжил работу на должности технического директора завода.

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