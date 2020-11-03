Игорь Кощеев назначен новым генеральным директором Калужского турбинного завода

Во вторник, 3 ноября, генеральным директором ОАО «Калужский турбинный завод» назначен Игорь КОЩЕЕВ. Соответствующее решение принято Советом директоров ОАО «Калужский турбинный завод».
Пресс-служба «КТЗ» предоставила нам биографию нового руководителя.
Игорь Кощеев родился в 1961 году. В 1995 году окончил Санкт-Петербургский институт машиностроения. Вся профессиональная жизнь Игоря Николаевича связана с энергомашиностроением. С 1979 по 2017 годы работал на Ленинградском металлическом заводе, где прошел все ступени производственной карьеры от токаря-карусельщика до директора Ленинградского металлического завода - крупнейшего российского производителя турбин и вспомогательного оборудования для энергетики.
С 2017 по 2020 годы Игорь Кощеев работал первым заместителем директора АО «Завод «Киров-Энергомаш».
Награжден многими отраслевыми наградами.
Иван Сербин, руководивший предприятием с сентября по ноябрь 2020 года, продолжил работу на должности технического директора завода.
Тем временем
Калужская область обновила осенний рекорд по количеству заболевших коронавирусом. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!