Алексей Шаповалов назначен первым заместителем прокурора Калужской области

В понедельник, 2 ноября, прокурор Калужской области Константин Жиляков представил коллективу своего первого заместителя Алексея Шаповалова.

До назначения в Калугу 48-летний Шаповалов работал в Московской области. Последовательно занимал должности следователя, старшего следователя, помощника, старшего помощника военного прокурора соединений и частей Пограничных войск Центрального региона, заместителя военного прокурора, военного прокурора – войсковой части 36782 Московского военного округа, первого заместителя Московского городского военного прокурора, заместителя прокурора Московской области.

Родом Шаповалов из поселка Благовещенка Алтайского края. В 1995 году окончил Военный университет по специальности юриспруденция. Государственный советник юстиции 3 класса, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

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