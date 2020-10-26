В Калуге скончался известный журналист Александр Гринченко

В Калуге на 72 году жизни скончался известный журналист Александр ГРИНЧЕНКО. В понедельник, 26 октября, об этом сообщила городская дума.

- Александр Александрович всю свою жизнь посвятил журналистике, в его профессиональном багаже множество очерков и репортажей о промышленных и сельскохозяйственных предприятиях Калужской области, образовательных учреждениях, и прежде всего о людях – героях и простых тружениках, инженерах и строителях, воинах и хлеборобах, космонавтах и художниках, - говорится в сообщении гордумы.

В свое время Гринченко работал в молодежной газете «Молодой ленинец», в областных газетах «Знамя» и «Весть», в газете Группы советских войск в Германии «Советская Армия», в общероссийской газете «Версты». В начале нулевых Александр Гринченко трудился в калужской редакции «Комсомольской правды».