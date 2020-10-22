Руслан Смоленский назначен главой администрации Тарусского района

В четверг, 22 октября, Руслан СМОЛЕНСКИЙ назначен на должность главы администрации Тарусского района. До этого он был временно исполняющим полномочия руководителя. Соответствующее решение приняло районное собрание района, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Напомним, в 2005-2010 годах Смоленский возглавлял администрацию Мещовского района. В марте-августе 2010 года работал в должности заместителя главы администрации, и.о. главы и главы администрации Козельского района. С июня 2011 года по январь 2019 года Руслан Смоленский занимал пост заместителя губернатора области. А с 2019 года руководит Тарусским районом.

Он воспитывает пятерых детей.

Напомним, именно по инициативе Смоленского в Тарусе советские названия улиц поменяли на дореволюционные.

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