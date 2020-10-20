В Калуге утвердили названия трех новых улиц

В Калуге появилась улица Приветливая. Люди с самой открытой душой теперь будут жить на ней в деревне Канищево.
Соответствующее решение во вторник, 20 октября, приняли на очередном заседании депутаты городской думы.
Кроме того, присвоены названия двум улицам в деревне Юрьевка – теперь там есть Егорьевская и Васильевская.
Улица Приветливая в Канищево.
Улицы Егорьевская и Васильевская в Юрьевке.
Уважаемые читатели, а какие названия для новых калужских улиц предложили бы вы? Расскажите в комментариях!
Тем временем
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