$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Карина Башкатова официально назначена руководителем администрации губернатора Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 19.10.2020 09:15 5 961
Карина Башкатова официально назначена руководителем администрации губернатора Калужской области

В понедельник, 19 октября, Карина БАШКАТОВА стала заместителем губернатора Калужской области - руководителем администрации губернатора Калужской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владислав Шапша.

Геннадий Новосельцев, ранее занимавший должность главы администрации губернатора, 24 сентября 2020 года избран на должность председателя Законодательного собрания.

Карина Башкатова родилась 4 мая 1973 года в селе Троицкое Куйбышевского района Калужской области.

В 1995 году окончила Калужский государственный педагогический университет по специальности «учитель химии и психологии», в 2002 году - Северо-Западную академию государственной службы (филиал в г. Калуга) по специальности «менеджер государственной службы», прошла профессиональную переподготовку (повышение квалификации) в РГТУ по специальности «юриспруденция». Начала трудовую деятельность в 1996 году в отделе по делам молодежи Администрации Октябрьского округа г. Калуги.

В последующие годы работала в Комитете по делам молодежи при правительстве Калужской области, Комитете по молодежной политики министерства образования, культуры и спорта Калужской области и Управлении по реформированию местного самоуправления на территории Калужской области.

С 2006 по 2011 год была назначена заместителем начальника Управления делами городского головы города Калуги, затем начальником Управления общего образования министерства образования и науки Калужской области, помощником заместителя губернатора Калужской области – руководителя администрации губернатора Калужской области.

В 2015 - 2016 годах - руководитель Аппарата Законодательного Собрания Калужской области, далее – помощник депутата Государственной Думы РФ Николая Любимова, с марта 2017 года по август 2017 года – советник Председателя Законодательного Собрания Калужской области. С августа 2017 года - заместитель главы Администрации города Обнинска по вопросам управления делами.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 19.10.2020 09:15 5 961
Тэги: общество карина башкатова владислав шапша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink
«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций
Банк «Открытие»: в приоритете - поддержка клиентов и развитие бизнеса
В «Известиях» вышло интервью Заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге во второй половине октября ожидается резкое похолодание. Уважаемые водители, а вы уже поставили на свою машину зимнюю резину? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Чехлы для аксессуаров Lenovo
Гладильные системы от производителя
На что обратить внимание при выборе постельного белья?

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru