Карина Башкатова официально назначена руководителем администрации губернатора Калужской области

В понедельник, 19 октября, Карина БАШКАТОВА стала заместителем губернатора Калужской области - руководителем администрации губернатора Калужской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владислав Шапша.

Геннадий Новосельцев, ранее занимавший должность главы администрации губернатора, 24 сентября 2020 года избран на должность председателя Законодательного собрания.

Карина Башкатова родилась 4 мая 1973 года в селе Троицкое Куйбышевского района Калужской области.

В 1995 году окончила Калужский государственный педагогический университет по специальности «учитель химии и психологии», в 2002 году - Северо-Западную академию государственной службы (филиал в г. Калуга) по специальности «менеджер государственной службы», прошла профессиональную переподготовку (повышение квалификации) в РГТУ по специальности «юриспруденция». Начала трудовую деятельность в 1996 году в отделе по делам молодежи Администрации Октябрьского округа г. Калуги.

В последующие годы работала в Комитете по делам молодежи при правительстве Калужской области, Комитете по молодежной политики министерства образования, культуры и спорта Калужской области и Управлении по реформированию местного самоуправления на территории Калужской области.

С 2006 по 2011 год была назначена заместителем начальника Управления делами городского головы города Калуги, затем начальником Управления общего образования министерства образования и науки Калужской области, помощником заместителя губернатора Калужской области – руководителя администрации губернатора Калужской области.

В 2015 - 2016 годах - руководитель Аппарата Законодательного Собрания Калужской области, далее – помощник депутата Государственной Думы РФ Николая Любимова, с марта 2017 года по август 2017 года – советник Председателя Законодательного Собрания Калужской области. С августа 2017 года - заместитель главы Администрации города Обнинска по вопросам управления делами.