В Калужской области скончалась известная монахиня София

Монахиня София часто бывала в Калуге, участвовала в различных телепередачах, проводила многочисленне встречи.

В субботу, 17 октября, в Обнинске скончалась президент международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» монахиня София (Ищенко). Об этом сообщает официальное сообщество кинофестиваля.

- Прощание и отпевание состоится в понедельник, 19 октября, в Храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Генерала Любого 5а. О времени мы сообщим дополнительно, - отметили в администрации фестиваля.

С 2006 года главным делом матушки Софии, как ее называли в Обнинске, было проведение кинофестиваля «Встреча». Он традиционно проходит в наукограде в конце зимы. В 2020 году был юбилейный, 15-й фестиваль.

Среди прочего, монахиня София являлась членом Общественного совета при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка.

- Матушка очень любила жизнь и была одним из самых активных участников нашей рабочей группы по защите семьи и традиционных семейных ценностей, - прокомментировал председатель Совета отцов при уполномоченном при президенте по правам ребёнка Андрей Коченов. - Её вклад в общее дело выражался не только в предложениях и инициативах, но и в молитве за всех нас.