Сотрудники КБ№8 записали видеообращение к жителям Обнинска

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 16 октября, телеграм-канал Mash опубликовал информацию о том, что в Обнинске на открытие сосудистого отделения якобы привезли оборудование с других отделений, сделали красивые фотографии и все увезли. Однако руководство больницы опровергло это сообщение.

А сотрудники КБ№8 в ответ записали обращение к жителям наукограда.

Оборудование, показанное в день визита в КБ №8 губернатора Калужской области, не только никуда не увезли из отделения, но и ожидается поставка дополнительного, для еще одного реанимационного блока.