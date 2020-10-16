В соцсетях запустили фейки о новом оборудовании в обнинской больнице №8

Все оборудование на месте и в рабочем состоянии.

В пятницу, 16 октября, телеграм-канал Mash опубликовал информацию о том, что в Обнинске на открытие сосудистого отделения якобы привезли оборудование с других отделений, сделали красивые фотографии и все увезли. Однако руководство больницы пояснило, что это сообщение не соответствует действительности.

Ситуацию нам прокомментировал врио главного врача Кб№8 Михаил СЕРГЕЕВ.

- Все находится на рабочих местах, - подчеркнул он. - На этом оборудовании до последнего времени проводились процедуры. Но, к сожалению, заведующий отделением решил от нас уволиться. С его слов, ему поступило более выгодное финансовое предложение из другой клиники. Оборудование на прошлой неделе использовалось, проводились операции пациентам. Его демонтаж просто физически невозможен, поскольку оборудование крайне тяжелое, объемное. Без повреждения его невозможно перемещать. Что касается дальнейшей судьбы отделения, то вчера у нас была встреча с кандидатом на должность руководителя этого отделения. Предварительно устно достигнута договоренность.