Обнинская больница опубликовала видео со скандальным оборудованием

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 16 октября, телеграм-канал Mash опубликовал информацию о том, что в Обнинске на открытие сосудистого отделения якобы привезли оборудование с других отделений, сделали красивые фотографии и все увезли. Однако руководство больницы опровергло это сообщение.

Также в КБ№8 подробно рассказали о том, как сейчас обстоит дело с данным оборудованием, и показали всё на видео:

- Клиническая больница №8 ответственно заявляет, что распространяемая в соцсетях информация о том, что якобы в Обнинске на открытие сосудистого отделения привезли оборудование с других отделений и потом увезли, не соответствует действительности.

Ангиографический комплекс находится в операционной и на нем уже проводились диагностические процедуры. Оборудование и операционная находятся в полностью в рабочем состоянии. Процедуры проводил завотделением Дмитрий Коротков. В реанимационной помощи данные пациенты не нуждались, они сразу были переведены обратно в палату.

- На распространяемом видео показано другое помещение - дополнительный реанимационный блок, который в данный момент дооснащается. Все оборудование находится там же, в отделении. И на период дооснащения и установки консолей оборудование оно перемещено в процедурный кабинет. При необходимости пациенты могут быть переведены в основной блок реанимации, но в данный момент таких пациентов не было.

Что касается перспектив отделения рентгенхирургических методов лечения и диагностики КБ-8. Заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Коротков действительно выбрал для работы другое медучреждение по личным обстоятельствам. Сейчас больница занимается поиском подходящих альтернативных кандидатур. Ведём переговоры с несколькими кандидатами на эту должность, обсуждаем детали.

При этом работа отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения КБ-8 приостановлена не будет. С пациентами будет работать специалист Калужской областной больницы.