Губернатор Калужской области отреагировал на фейковую новость про медицинское оборудование в Обнинске

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 16 октября, телеграм-канал Mash опубликовал информацию о том, что в Обнинске на открытие сосудистого отделения якобы привезли оборудование с других отделений, сделали красивые фотографии и все увезли. Однако руководство больницы опровергло это сообщение.

Ситуацию также прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША:

- Увидел, что в телеграме распространяют перемонтированный ролик о том, что в сосудистом отделении «восьмерки» в Обнинске якобы нет никакого ангиографа и нового оборудования, которые мы установили в сентябре. В этом авторы увидели «сплошное вранье и обман». Так вот вранье и обман – это то, чем занимаются подобные каналы фейков. Оборудование на месте и работает. Врач из Коми Дмитрий Коротков, которого мы приглашали работать, действительно, уволился по каким-то личным причинам. Минздрав Калужской области вскоре найдет нового сотрудника.

Глава региона поручил главному врачу клинической больницы №8 в Обнинске также снять видеоролик, подтверждающий то, что оборудование на месте и успешно работает.

- Что же касается сообщений в телеграм-каналах, то, как говорится, у авторов фейка – ни ума, ни фантазии, - подчеркнул Шапша. - Печально, что они так уверено позволяют себе вводить свою аудиторию в заблуждение и спокойно паразитируют даже на таких темах, как здоровье людей.