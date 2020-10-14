Стала известна дата церемонии вручения наград «Калужский бренд - 2020»

Церемония вручения наград «Калужский бренд - 2020» состоится 11 ноября.

Весь год наши корреспонденты опрашивали калужан на улицах города, выясняя, каким предприятиям, организациям или продуктам местных производителей они отдают предпочтение.

В августе мы запустили онлайн-голосование на сайте KP40.ru, которое завершилось 30 сентября.

Почти две недели октября мы, не покладая рук, подсчитывали голоса и подводили итоги.

И вот, мы готовы представить вам 55 компаний-победителей, которых выбрали жители города. Конкурс проводился в 10 номинациях:

Предприятия промышленной сферы

Предприятия строительной сферы

Страховые и банковские услуги

Пищевая и перерабатывающая промышленность

Услуги в сфере здравоохранения и красоты

Сельскохозяйственные предприятия

Услуги в сфере образования и культуры

Сфера услуг и торговли

Сфера досуга и развлечений

Связь и телекоммуникации.

«Калужский бренд» — независимый некоммерческий проект, основанный на результатах опроса калужан. Победа в нем — знак общественного признания и свидетельство успешной работы предприятия. В этом году статуэтки и дипломы победителям будут вручены в 14-й раз. Каждый год церемония награждения проводится на новом месте, которое до последнего момента организаторы держат в секрете.

Совсем скоро мы узнаем полный список победителей.