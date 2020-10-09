Портреты Тесака вновь появились в Калуге

Утром в пятницу, 9 октября, у подножия памятника жертвам политических репрессий в Калуге неизвестными установлен портрет Максима Марцинкевича, известного под прозвищем «Тесак». Накануне такие же изображения общественного деятеля и видеоблогера неонацистского толка были уничтожены и отправлены в мусорную урну.

Напомним, 36-летний мужчина отбывал десятилетний срок за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой, хулиганство и другие преступления. 16 сентября, по версии следствия, он совершил самоубийство в камере СИЗО.

Подобные калужской акции проходят и в других российских городах. Так, новосибирцы поставили портрет Максима Марцинкевича к памятнику жертв политический репрессий в Нарымском сквере. При этом активисты ищут политическую подоплеку в смерти уголовника и поставили ее в один ряд с отравлением Навального.

Памятник жертвам политических репрессий в Калуге.