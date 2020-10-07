Владислав Шапша поднялся в рейтинге губернаторов на девять позиций

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало «Рейтинг влияния глав субъектов РФ» за сентябрь 2020 года.

- В сентябре 2020 года восходящий тренд характеризует глав подавляющего большинства выборных субъектов, нисходящий – губернаторов, вовлеченных в конфликты с депутатами региональных парламентов или ставших фигуран-тами слухов о возможных ротациях губернаторского корпуса, а также руково-дителей регионов, оказавшихся в фокусе внимания контрольных и правоохра-нительных органов, - отмечают эксперты.

Глава Калужской области Владислав Шапша за месяц заметно укрепил свои позиции, поднявшись с 37 на 28 место.

Напомним, на выборах губернатора 13 сентября Владислав Шапша победил с результатом в 72,14%.