Губернатор Калужской области отдыхает в Кисловодске

Всю эту неделю губернатор Калужской области Владислав Шапша провел в отпуске.

В субботу, 3 октября, он поделился несколькими фотографиями с подписчиками в социальных сетях. Как выяснилось, сейчас глава региона проводит время в Кисловодске, где активно занимается ходьбой.

- Сегодня Всероссийский день ходьбы. По терренкурам Кисловодска намотал больше 20 км, - написал Шапша в своем аккаунте.

Губернатор поделился с подписчиками красивыми видами из отпуска.

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