В Калужской области 133 долгожителя получат письма от Путина

В октябре 2020 года 133 жителя Калужской области получат именные поздравительные письма за подписью президента России Владимира Путина. Им исполнится 90, 95 или 100 лет.

Среди юбиляров 116 женщины и 17 мужчин, сообщили KP40 в четверг, 1 октября, в управлении Пенсионного фонда по Калужской области.

100 ветеранов отпразднуют 90-летие, 32 пенсионерам исполнится по 95 лет. Столетний юбилей отметит женщина из Калуги.