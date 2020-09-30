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Калужане собрали для особенных детей 30 тысяч каштанов

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 30.09.2020 15:59 0 275
Калужане собрали для особенных детей 30 тысяч каштанов

Как мы писали, в Калуге проходит акция «10 000 каштанов». Организаторы собрали уже 30 тысяч каштанов, 20 тысяч из которых принесли ученики школы №17.

Каштаны собирают для детей с особенностями развития, которые проходят реабилитацию в благотворительной общественной организации в помощь детям в трудной жизненной ситуации «Новый день». С помощью каштанов здесь оборудуют специальное пространство, в котором дети смогут сидеть, ходить, лежать и играть. Будут развивать мелкую моторику и даже делать специальный «каштановый» массаж.

Но акция продолжается.

Принять участие в акции может каждый. Для этого нужно просто принести  плоды каштанов по любому из адресов: 

  • центр «Путевка в жизнь» по адресу: Дубрава, 9, 1 этаж.
  • кофейня Московская, 33;
  • кофейная на Королёва, 33;
  • Цветочная мастерская на Фридриха Энгельса 38;
  • благотворительный склад «Нового дня», ул. Карачевская,12.
Екатерина Зеленова
Опубликовано: 30.09.2020 15:59 0 275
Тэги: общество благотворительность дети
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