Калужане собрали для особенных детей 30 тысяч каштанов

Как мы писали, в Калуге проходит акция «10 000 каштанов». Организаторы собрали уже 30 тысяч каштанов, 20 тысяч из которых принесли ученики школы №17.

Каштаны собирают для детей с особенностями развития, которые проходят реабилитацию в благотворительной общественной организации в помощь детям в трудной жизненной ситуации «Новый день». С помощью каштанов здесь оборудуют специальное пространство, в котором дети смогут сидеть, ходить, лежать и играть. Будут развивать мелкую моторику и даже делать специальный «каштановый» массаж.

Но акция продолжается.



Принять участие в акции может каждый. Для этого нужно просто принести плоды каштанов по любому из адресов: