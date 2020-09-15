Калужан просят собрать каштаны для особенных детей

Калужский благотворительный центр «Путевка в жизнь» просит калужан принять участие в акции «10 000 каштанов». Именно столько требуется ему до конца сентября.

В этом центре помогают развиваться и социализироваться брошенным, тяжелобольным и нуждающимся калужским детям.

- Мы планируем оборудовать специальное пространство, наполненное каштанами, в котором дети смогут сидеть, ходить, лежать и играть, - говорят организаторы акции. - Будем развивать мелкую моторику и даже делать специальный «каштановый» массаж. Наши занятия в Монтессори-комнате основаны на сенсорном подходе, который позволяет детям получить в том числе тактильный опыт и через него познать мир и самого себя. Особенно это важно для детей с особенностями развития.



Принять участие в акции может каждый. Для этого нужно просто принести плоды каштанов по любому из адресов: