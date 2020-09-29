Коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за звонки калужанину

За нарушение прав калужанина московской коллекторской организации присудили штраф 50 тысяч рублей, сообщили во вторник, 29 сентября, в пресс-службе УФССП по Калужской области.

Калужанин обратился к судебным приставам и объяснил, что его номер телефона был указан в кредитном договоре в качестве контакта. При этом сам он не являлся заемщиком. Между тем должник по кредиту перестал платить по счетам, а затем его задолженность оказалась у одной из столичных организаций, занимающейся возвратом просроченных долгов.

Спустя какое-то время калужанину, который не является должником, стали поступать звонки и голосовые сообщения от коллекторов с требованиями погасить долг. Мужчина позвонил в данную организацию и объяснил, что не является должником. Однако звонки с повторяющими голосовыми сообщениями о необходимости оплаты задолженности не прекратились.

Судебные приставы провели проверку и подтвердили, что коллекторы в данном случае нарушают закон. В отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа.

После чего звонки от коллекторов прекратились.