Бесплатный спортивный клуб единоборств открылся на Правобережье

В субботу, 26 сентября, на Правобережье открылся новый спортивный клуб единоборств «Витязь», сообщает городская управа Калуги.

Он рассчитан на бойцов всех мастей. В их распоряжении просторный и полностью отвечающий современным требованиям спортивный зал. Внутри установили новые спортивные тренажеры, турники, брусья и боксерские груши.

Пропускная способность клуба – 500 человек.

- Новая спортивная площадка построена за счёт благотворительных фондов. На данный момент здесь могут бесплатно заниматься как дети, так и взрослые, - подчеркнули в городской администрации.