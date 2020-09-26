«Теперь и на здании татухи»: в Обнинске дом украсили фресками

На этой неделе в Обнинске стали преображать на дом № 4 по улице Лейпунского.
- На него наносят фрески по мотивам работ заслуженного художника России Александра Павловича Шубина, - сообщает управление городского хозяйства Обнинска.
Жители оценили такой креатив.
- Классно. Совсем другой вид теперь, - пишет в соцсетях Анатолий Голубев.
- Теперь и на здании татухи, - отмечает Павел Дронов.
К слову, в Обнинске дома не в первый раз украшают картинами. Как мы писали, фасады домов на проспекте Ленина украсили картиной Петра Кончаловского «Сирень в корзине».
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