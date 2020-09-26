«Теперь и на здании татухи»: в Обнинске дом украсили фресками

На этой неделе в Обнинске стали преображать на дом № 4 по улице Лейпунского.

- На него наносят фрески по мотивам работ заслуженного художника России Александра Павловича Шубина, - сообщает управление городского хозяйства Обнинска.

Жители оценили такой креатив.

- Классно. Совсем другой вид теперь, - пишет в соцсетях Анатолий Голубев.

- Теперь и на здании татухи, - отмечает Павел Дронов.

К слову, в Обнинске дома не в первый раз украшают картинами. Как мы писали, фасады домов на проспекте Ленина украсили картиной Петра Кончаловского «Сирень в корзине».