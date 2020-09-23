Бороться с борщевиком в Калужской области будут с помощью беспилотников

На экологическом семинаре в Юхновском районе презентовали технологию эффективного уничтожения борщевика, сообщили в среду, 23 сентября, в правительстве Калужской области.

Она интересна тем, что специальная смесь распыляется с помощью беспилотников. При этом уничтожается только борщевик. А другие растения не страдают.

Этот опыт уже используется в ряде регионов.

Борщевик Сосновского занесен в «Черную книгу Калужской области». Он возглавляет список из 39 наиболее активных заносных растений, представляющих экономическую и экологическую угрозу.