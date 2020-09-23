Первая в России карбоновая ферма появилась в Калужской области

Калужская область выбрана пилотной площадкой для внедрения передовой экологической технологии, которая позволит России создать национальную систему расчета углеродного баланса, сообщили в среду, 23 сентября, в региональном правительстве .

Для этого в стране планируется создать как минимум 80 карбоновых полигонов.

Презентация первого из них и экспериментальной карбоновой фермы прошла сегодня в Юхновском районе. В мероприятии приняли участие помощник президента Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Разработчики представили технологию, которая позволяет с использованием беспилотников, спутниковых систем и искусственного интеллекта вести измерения и анализ поглощения углекислого газа окружающей средой.

Исследования проводятся в нацпарке «Угра» на площади 600 га.