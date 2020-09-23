Калужанин жаждал интима, но стал жертвой мошенников

Калужане продолжают становиться жертвами мошенников, теряя свои сбережения. В среду, 23 сентября, в калужской полиции рассказали о подобном случае, который произошел с местным жителем.

Мужчина решил скрасить свой досуг посредством интимных услуг. Найдя в интернете подходящее заманчивое предложение и обговорив с контактными лицами все нюансы будущего времяпрепровождения, калужанин направился к ближайшему банкомату.

После того, как он перечислил 7 тысяч рублей на указанный незнакомцами номер телефона, работники сферы «услуг» перестали выходить с клиентом на связь.

Другой калужанин решил купить в интернете охотничьи ножи по привлекательной цене. Согласовав с продавцом условия сделки, покупатель осуществил предоплату, перечислив автору объявления более 10 тысяч рублей. Однако в оговоренный срок обещанный товар в адрес калужанина так и не поступил. Поняв, что тал жертвой интернет-мошенника, мужчина обратился за помощью полицию.

Полиция просит калужан быть внимательнее не сообщать третьим лицам сведения, позволяющие дистанционно управлять электронными банковскими счетами. Не перечислять деньги на незнакомые счета, либо прежде убедиться в безопасности совершаемого платежа.