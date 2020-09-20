В Калужской области за сутки коронавирусом заболели 45 человек

В субботу, 19 сентября, в Калужской области за сутки подтвреждено 45 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заразившихся ковидом теперь составляет 8759 человек.

Список выздоровевших пополнил 1 калужанин. Всего с ковидом в регионе справились уже 7 367 жителей.

Как мы уже писали, позавчера от коронавируса умер еще один человек. Это 78-летний житель Козельского района. С тех пор в списке умерших 72 человека. За субботу число не изменилось.

Такие данные оперативный штаб прислал по районам:

Калуга – 329 (+23 к предыдущему дню),

Обнинск – 148 (+5),

Людиновский район – 123 (+1),

Боровский район – 116 (+3),

Дзержинский район – 75 (+2),

Жуковский район – 68 (0),

Козельский район – 63 (+3),

Малоярославецкий район – 56 (0),

Кировский район – 55 (+1),

Бабынинский район – 42 (+5),

Сухиничский район – 31 (0),

Жиздринский район – 30 (0),

Перемышльский район – 29 (0),

Мещовский район – 17 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 15 (0),

Юхновский район – 14 (0),

Ферзиковский район – 13 (0),

Тарусский район – 12 (0),

Думиничский район – 12 (0),

Износковский район – 11 (0),

Медынский район – 9 (0),

Барятинский район – 4 (0),

Хвастовичский район – 4 (0),

Куйбышевский район – 3 (0)

Мосальский район - 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 сентября 2020 года.

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