В Калужской области за сутки коронавирусом заболели 45 человек

В субботу, 19 сентября, в Калужской области за сутки подтвреждено 45 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число заразившихся ковидом теперь составляет 8759 человек.
Список выздоровевших пополнил 1 калужанин. Всего с ковидом в регионе справились уже 7 367 жителей.
Как мы уже писали, позавчера от коронавируса умер еще один человек. Это 78-летний житель Козельского района. С тех пор в списке умерших 72 человека. За субботу число не изменилось.
Такие данные оперативный штаб прислал по районам:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 сентября 2020 года.
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