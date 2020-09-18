В Калужской области заключенный обвенчался с женой

В прошедший понедельник, 14 сентября, в медынской колонии заключенного обвенчали с супругой, сообщает пресс-служба УФСИН по Калужской области.

Как говорят сотрудники колонии, бракосочетанием в колонии уже давно никого не удивишь. А вот венчаются единицы.

В ИК-4 это четвертое венчание, проведенное в храме при колонии строгого режима. Обряд прошел с соблюдением всех православных канонов – обручальные кольца, свечи в руках влюбленных и венцы над головами.

- Данное событие является значимым для осужденных, ведь у них существует возможность заключить духовный союз, что в свою очередь укрепляет социально полезные связи и положительно влияет на переосмысление своего жизненного пути, - отметил помощник начальника регионального УФСИН по работе с верующими отец Сергий.