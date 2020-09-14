Почти все места в Заксобрании Калужской области взяли одномандатники-единороссы

В понедельник, 14 сентября, калужский избирком опубликовал протоколы голосования по одномандатным округам.

Напомним, выборы в городскую думу и законодательное собрание проводятся по смешанной системе. В Заксобрании 20 мест распределяются по итогам голосования за партии, а еще 20 – по итогам голосования за конкретных людей.

И если в голосовании по партийным спискам за «Единой Россией» менее 50%, то в голосовании по одномандатным округам партия власти одержала сокрушительную победу.

19 мест за единороссами и только в одном округе победить смог кандидат от «Справедливой России»

Публикуем список тех, кто войдет в Законодательное собрание нового созыва:

Афанасьев Дмитрий Александрович ЕР Авраменко Виктор Федорович ЕР Соловьев Юрий Иванович ЕР Козлов Александр Владимирович ЕР Яшанина Ирина Викторовна ЕР Ковалев Виталий Николаевич ЕР Дмитриков Михаил Григорьевич ЕР Смоловик Андрей Евгеньевич Справедливорос Диденко Карп Карпович ЕР Витьков Вадим Владимирович ЕР Окунев Александр Эдисонович ЕР Литвинов Андрей Альбертович ЕР Ливенцев Владимир Алексеевич ЕР Петров Андрей Вячеславович ЕР Ефремов Александр Викторович ЕР Сотников Анатолий Александрович ЕР Комиссар Олег Николаевич ЕР Кривовичев Александр Анатольевич ЕР Дроздова Татьяна Николаевна ЕР Такаев Сослан Русланбекович ЕР

Кто войдет в состав городской думы мы расскажем чуть позже.

Тем временем

Все новости о том, как проходили выборы 13 сентября в Калужской области можно почитать тут: "Выборы"