Почти все места в Заксобрании Калужской области взяли одномандатники-единороссы

В понедельник, 14 сентября, калужский избирком опубликовал протоколы голосования по одномандатным округам.
Напомним, выборы в городскую думу и законодательное собрание проводятся по смешанной системе. В Заксобрании 20 мест распределяются по итогам голосования за партии, а еще 20 – по итогам голосования за конкретных людей.
И если в голосовании по партийным спискам за «Единой Россией» менее 50%, то в голосовании по одномандатным округам партия власти одержала сокрушительную победу.
19 мест за единороссами и только в одном округе победить смог кандидат от «Справедливой России»
Публикуем список тех, кто войдет в Законодательное собрание нового созыва:
Кто войдет в состав городской думы мы расскажем чуть позже.
Тем временем
Все новости о том, как проходили выборы 13 сентября в Калужской области можно почитать тут: "Выборы"
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!