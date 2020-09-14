Избирком обновил данные по итогам выборов

Облизбирком сообщил новые данные по итогам голосования за губернатора Калужской области. На данный момент обработано 97, 81% бюллетеней. Цифры немного изменились.

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