Избирком обновил данные по итогам выборов

Облизбирком сообщил новые данные по итогам голосования за губернатора Калужской области. На данный момент обработано 97, 81% бюллетеней. Цифры немного изменились.
Владислав Шапша - кандидат от партии «Единая Россия» - набрал 71,32% голосов.
У Александра Абросимова (КПСС) — 3,86%, Елены Ефановой («Партия Роста») — 2,25%. Надежда Ефремова («Справедливая Россия») набрала 4,97%, Степан Опарышев (ЛДПР) — 3,73%, Николай Яшкин (КПРФ) — 9,91%.
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