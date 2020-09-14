Калужанка заболела коронавирусом после выписки из больницы

Калужанку госпитализировали в тяжелом состоянии на следующий день после выписки из больницы, сообщает официальная группа в соцсети уполномоченного по правам человека в Калужской области.

Женщина находилась на лечении с отеком легких. Ее выписали, но уже следующей ночью у нее поднялась температура и возобновились боли в груди. Лечащий врач пояснил, что, возможно, это проявления коронавируса, поскольку в одной палате с ней лежал больной коронавирусной инфекцией.

«Скорая» отвезла женщину в БСМП, где ей сделали СКТ. Результаты исследования подтвердили коронавирус, и ее в тяжелом состоянии положили в ГБУЗ КО ГКБ «Сосновая роща».

Сын женщины считает, что причиной этого стало некачественное оказание медицинской помощи. Он обратился за помощью к уполномоченному по правам человека.

Омбудсмен отправил запросы в прокуратуру и территориальный орган Росздравнадзора по Калужской области.

- Была проведена документальная проверка по оказанию медицинской помощи, в результате которой было выявлено нарушение ряда диагностических мероприятий, лабораторных исследований, имели место нарушения в оформлении медицинской документации, - сообщается на официальной странице уполномоченного по правам человека. - Лечебному учреждению выдано предписание об устранении нарушений.