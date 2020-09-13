В Калуге завершилось голосование

В воскресенье, 13 сентября, в 20 часов в Калужской области закрылись двери всех избирательных участков. Начался подсчет голосов.

К 18 часам явка избирателей составила уже 34%, сообщает областной избирком. Отметку в 50% превысили 15 районов области. Среди них Барятинский, Думиничский, Износковский, Жиздринский, Куйбышевский, Медынский, Мещовский, Мосальский, Перемышльский, Спас-Деменский, Сухиничский, Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовичский и Юхновский районы.

В Калуге на 18:00 проголосовали более 23% избирателей. В Обнинске к этому времени явка составила 21,73%.