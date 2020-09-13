Владислав Шапша и Дмитрий Денисов посетили избирательные участки

В воскресенье, 13 сентября, врио губернатора Владислав Шапша и исполняющий обязанности городского головы Дмитрий Денисов отдали свои голоса на выборах, сообщает городская управа.

Нынешний глава области проголосовал в Обнинске.

Дмитрий Денисов заполнил бюллетени в Калуге на избирательном участке №1052.

– В этом году уже по традиции голосую во всеобщий день голосования, - рассказал Денисов журналистам. – Для себя считаю это наиболее приемлемым. В нынешних условиях пандемии калужане имеют возможность проголосовать в течение нескольких дней, считаю это очень правильным решением.