В Калужской области проголосовали 23% жителей

Сегодня, 13 сентября, в Калужской области финальный день голосования за губернатора области и депутатов в Законодательное собрание. Именно в воскресенье на избирательных участках ожидается самое большое количество голосующих.

По данным облизбиркома, за первые два дня предварительного голосования свой выбор сделали 23% калужан.

Напомним, что в этот раз выборы проходят в течение трех дней из-за коронавируса, чтобы избежать скопления большого количества людей на участках.