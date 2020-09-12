Сегодня, 12 сентября, в Калужской области проходит второй день выборов губернатора Калужской области, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления. К полудню явка избирателей составила около 16%.
Как рассказал КП40 эксперт Общественной палаты Калужской области Александр МАТВЕЕВ, на сегодняшний день процесс голосования проходит в штатном режиме. Нарушений на избирательных участках не выявлено.
Из-за коронавируса особое внимание также уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. На входе в избирательные участки работает температурный контроль. Каждому голосующему выдается индивидуальный набор для голосования с перчатками, маской, ручкой и избирательными бюллетенями. Соблюдается социальная дистанция.
Тем, кто проголосовал впервые, делают небольшие подарки – блокноты, ручки и записные книжки.
Напомним, что в этот раз выборы проходят в течение трех дней. Но основным днем для голосования считается воскресенье, 13 сентября.
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