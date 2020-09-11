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Голосуем за партию «НОВЫЕ ЛЮДИ» - меняем нашу жизнь к лучшему!

Опубликовано: 11.09.2020 12:00 0 544
Голосуем за партию «НОВЫЕ ЛЮДИ» - меняем нашу жизнь к лучшему!

Выборы – это единственный законный способ показать власти, что мы недовольны  её работой!

Если мы не придём на выборы, нашу судьбу решат другие!

Даже несколько депутатов от партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», заставят Законодательное Собрание Калужской области работать эффективно, на благо народа.

Когда «НОВЫЕ ЛЮДИ» станут депутатами Законодательного Собрания, власть будет открытой для всех граждан, каждый сможет быть услышанным представителями власти в лице депутатов от партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Наши кандидаты – это простые калужане, такие же, как и вы. Они смогут достойно представлять ваши интересы, будут слышать вас и внимательно отнесутся к решению наших общих проблем.

Сделаем ответственный выбор и вместе изменим нашу жизнь к лучшему!

ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ 13 СЕНТЯБРЯ И ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ПАРТИЮ «НОВЫЕ ЛЮДИ»!

Инна Евсина, кандидат в депутаты Законодательного Собрания по партийному списку: «Партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» стала надеждой для многих жителей региона. Статус депутата поможет мне в реализации проекта «Что не так?», и он станет  хорошим подспорьем для решения проблем в моём округе и не только».

Размещение данной публикации оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Опубликовано: 11.09.2020 12:00 0 544
Тэги: общество выборы
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