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Обнинским медикам передали автобус для перевозки пациентов на гемодиализ

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.09.2020 15:17 0 239
Обнинским медикам передали автобус для перевозки пациентов на гемодиализ

Как мы уже рассказывали, в четверг, 10 сентября, глава Калужской области Владислав ШАПША побывал в обнинской Клинической больнице №8.

Он осмотрел новые автомобили, которые пополнили автопарк больницы. Это две машины скорой помощи и 15-местный автобус для перевозки пациентов на процедуру гемодиализа. Автомобили скорой помощи укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи, в том числе дефибрилляторами и аппаратами ИВЛ, что позволяет спасать пациентов даже в крайне тяжелом состоянии.

Владислав Шапша обратил особое внимание на важность запуска автомобиля для перевозки пациентов на гемодиализ.

- Машина была приобретена за счет средств регионального бюджета, и мы передаем её вам, чтобы вы могли полностью организовать эту работу. Со следующей недели уже надо везти людей на процедуры.

По словам главного врача, в настоящее время в КБ № 8 восстанавливают и собственное отделение гемодиализа. В ближайшие месяцы будет проведен ремонт, дооснащена система водоподготовки и установлены новые - более современные - аппараты искусственной почки. Вместо прежних 8 аппаратов будет работать 12. Таким образом, отделение гемодиализа будет не только восстановлено, но и увеличится его мощность.

- Это правильно. Потребность такая есть, и нужно восстанавливать такое отделение в нашей клинической больнице, - подчеркнул Владислав Шапша.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.09.2020 15:17 0 239
Тэги: область общество здравоохранение
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