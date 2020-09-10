Обнинским медикам передали автобус для перевозки пациентов на гемодиализ

Как мы уже рассказывали, в четверг, 10 сентября, глава Калужской области Владислав ШАПША побывал в обнинской Клинической больнице №8.

Он осмотрел новые автомобили, которые пополнили автопарк больницы. Это две машины скорой помощи и 15-местный автобус для перевозки пациентов на процедуру гемодиализа. Автомобили скорой помощи укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи, в том числе дефибрилляторами и аппаратами ИВЛ, что позволяет спасать пациентов даже в крайне тяжелом состоянии.

Владислав Шапша обратил особое внимание на важность запуска автомобиля для перевозки пациентов на гемодиализ.

- Машина была приобретена за счет средств регионального бюджета, и мы передаем её вам, чтобы вы могли полностью организовать эту работу. Со следующей недели уже надо везти людей на процедуры.

По словам главного врача, в настоящее время в КБ № 8 восстанавливают и собственное отделение гемодиализа. В ближайшие месяцы будет проведен ремонт, дооснащена система водоподготовки и установлены новые - более современные - аппараты искусственной почки. Вместо прежних 8 аппаратов будет работать 12. Таким образом, отделение гемодиализа будет не только восстановлено, но и увеличится его мощность.

- Это правильно. Потребность такая есть, и нужно восстанавливать такое отделение в нашей клинической больнице, - подчеркнул Владислав Шапша.