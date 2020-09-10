В обнинской больнице запущено новое оборудование

В четверг, 10 сентября, в Обнинске глава региона Владислав ШАПША посетил Клиническую больницу № 8 ФМБА России.

Весной этого года, во многом благодаря усилиям руководителя области, медицинские учреждения системы ФМБА России были включены в программу модернизации первичного звена здравоохранения.

Работа больницы, которая вызывала нарекания населения, постепенно улучшается. Сюда уже пришли на работу специалисты, в том числе, врачи: эндокриногог, участковые терапевты, инфекционист, травматологи, акушеры-гинекологи, рентгенолог. Глава региона побеседовал с некоторыми из них и побывал в отделениях, где установлено новое оборудование.

На днях примет первых плановых пациентов сосудистый центр - отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Современное оборудование - ангиографическая система Philips Azurion - будет способствовать своевременным диагностике и лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы. Создание центра - важный этап в развитии здравоохранения всей области, ведь здесь смогут оказывать помощь не только жителям Обнинска, но и пациентам всей северной агломерации региона.

- Надо, чтобы он заработал в полную силу, без выходных. Важно, чтобы «золотой час» не был упущен и люди могли быстро получать помощь, - подчеркнул Владислав Шапша.

В больнице начинает круглосуточно работать компьютерная томография и МРТ, запущено новое оборудование: 64-срезовый компьютерный томограф и МРТ мощностью 1,5 Тл.

Владислав Шапша выразил готовность оказывать дальнейшую помощь в развитии данного направления с тем, чтобы современная техника не простаивала, и врачи были готовы в любое время оказать высококвалифицированную помощь гражданам:

- Мы договорились, что для работы комплекса КТ и МРТ в круглосуточном режиме необходимо докупить оборудование стоимостью 10 млн. рублей, которое позволит врачам даже в удаленном режиме делать описания и заключения. Оно в ближайшее время будет приобретено совместно на средства ФМБА России и бюджета области.