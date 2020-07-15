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После предложения Владислава Шапши клиники ФМБА получили доступ к нацпроекту «Здоровье»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.07.2020 12:32 0 454

Объекты Федерального медико-биологического агентства России, которые работают в городах с отраслями промышленности с особо опасными условиями труда и в закрытых административно-территориальных образованиях, получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Тема включения поликлиник и больниц ФМБА в программы нацпроекта «Здравоохранения» была поднята в конце января на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Глава Калужской области Владислав ШАПША, работавший тогда мэром Обнинска, сообщил президенту Владимиру Путину о существующей проблеме.

- Эти учреждения испытывают сложности с кадровым обеспечением, техническим обеспечением, - рассказывал тогда президенту Владислав Шапша. - Сегодня зарплата наших врачей, даже после состоявшегося повышения, на 20% ниже средней зарплаты других региональных больниц. Если региональные медучреждения решают эти проблемы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», то все клиники, которые входят в систему ФМБА на территориях, не принимают участия на сегодняшний день в данном национальном проекте. Это касается и клиник, которые к другим ведомствам, не к Минздраву относятся, например, к Миннауки. Троицк, Черноголовка, здесь присутствуют другие наукограды, они находятся точно в такой же ситуации. Вы объявили, что с 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения, и мы просим рассмотреть возможность включения клиник ФМБА в объявленную программу модернизации национального проекта «Здравоохранение.

Медучреждения ФМБА работают на 51 территории в стране, а в 36 из них они являются единственными, где население может получить плановую или экстренную медицинскую помощь. Таким образом, доступность и качество медуслуг, для нескольких миллионов человек, оставалась недостаточными.

- Включение объектов ФМБА в программу модернизации первичного звена здравоохранения поможет нам решить проблемы, которые копились долгие годы, - уверен главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница №8 ФМБА России в Обнинске Михаил СЕРГЕЕВ. - Это решение дает комплексный эффект. Например, у нас был дефицит кардиологов, и мы не могли привлечь специалиста. Теперь мы можем провести ремонт помещения, оснастить его оборудованием в соответствии со стандартом здравоохранения, получить транспорт, в том числе, для выездов на дом и, собственно, пригласить кардиолога. И так – по всем проблемным направлениям работы поликлиники. Мы заранее подготовили заявку на участие в этой программе и сейчас перепроверяем документы вместе с Минздравом России. Включили в нее все по максимуму.

И.о. министра здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ отметил, что для ФМБА-клиник всегда было проблемой использовать преимущества, которые предоставляют программы нацпроекта. В связи с решением правительства у «Клинической больницы №8 ФМБА России» в Обнинске появляется возможность провести серьезную модернизацию.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.07.2020 12:32 0 454
Тэги: область общество здравоохранение владислав шапша владимир путин михаил сергеев алан цкаев
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