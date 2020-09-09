В Калуге СИЗО №1 предложили вынести за пределы города

СИЗО №1 должно быть вынесено за пределы Калуги. Это предложение озвучил на рабочей встрече с министром юстиции РФ Константином ЧУЙЧЕНКО в среду, 9 сентября, глава Калужской области Владислав ШАПША.

Министр поддержал это предложение.

Тюремное учреждение было построено в городе еще в 1777 году и действует на улице Николо-Козинской до сих пор.

- Тем не менее, как техническое состояние объекта, так и целесообразность его работы посреди современной Калуги вызывает большие сомнения, - считает Владислав Шапша. - Недалеко от СИЗО №1 детский сад, социальные объекты и жилые дома. Горожане не раз говорили о том, что изолятор нужно перенести в другое место. В ходе обсуждения ситуации министр Константин Чуйченко ответил, что поддерживает мое предложение и оно будет принято в работу органами ФСИН.