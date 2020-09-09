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В Калуге врачам скорой помощи передали 15 новых автомобилей

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 09.09.2020 10:41 1 131
В Калуге врачам скорой помощи передали 15 новых автомобилей

В среду, 9 сентября, глава области Владислав ШАПША принял участие в торжественной церемонии вручения новых автомобилей Региональному центру скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Мероприятие прошло в Анненках.

15 машин приобретены за счет средств федерального бюджета. Все они произведены в России. Машины оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ и другим оборудованием, необходимым для оказания скорой медицинской помощи.

Вручая ключи от новых машин медицинским работникам, Владислав Шапша поздравил их с наступающим Всемирным Днём оказания первой медицинской помощи. Подчеркнув, что работники скорой «несут на своих плечах очень серьезный груз ответственности», глава региона выразил надежду на то, что новая техника сделает их работу легче, быстрее и комфортнее.  

Он так же напомнил, что в июне текущего года область уже получила 10 новых машин скорой. Поставка ещё семи в соответствии с распоряжением правительства России в рамках госконтракта с федеральным Минпромторгом ожидается в ближайшее время. В итоге в этом году регионом будет получено 32 новых автомобиля скорой медицинской помощи.

- Очень рассчитываем, что парк новых машин сделает более современной работу службы и будет способствовать спасению человеческих жизней, - отметил глава региона.

Ранее на этой неделе, напомним, новые автомобили передали сотрудникам калужской полиции.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 09.09.2020 10:41 1 131
Тэги: область владислав шапша здравоохранение
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