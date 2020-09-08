Владислав Шапша передал полицейским новые служебные машины

Во вторник, 8 сентября, глава Калужской области Владислав ШАПША принял участие в торжественной передаче служебного транспорта сотрудникам УМВД России по Калужской области.

В распоряжение сотрудников поступили машины 60 новых «Шкода Октавиа», «Лада Веста» и «Лада Ларгус» с улучшенными эксплуатационными качествами.

- Безусловно, когда преступность совершенствуется, используя технические средства, нам с вами важно быть мобильными, - отметил начальник УМВД России по Калужской области генерал-майор полиции Александр ДЕДОВ. - И данный транспорт в определенной степени нам позволит быть таковыми.

- У вас очень непростая служба, - подчеркнул Владислав Шапша. - Вы рискуете своей жизнью ради спокойствия и безопасности жителей Калужской области. И пусть этот скромный, но очень важный вклад поможет в вашей работе. Я желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, и, выполняя свой долг, всегда возвращаться домой целыми и невредимыми.

На площади Старый Торг в Калуге представители калужской епархии освятили все автомобили.