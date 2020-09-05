Министр финансов высоко оценил инвестиционный потенциал Калужской области

Как мы уже рассказывали, 5 сентября в рамках рабочей поездки в Обнинск министр финансов России Антон СИЛУАНОВ встретился с главой региона Владиславом ШАПШОЙ и провел урок финансовой грамотности для старшеклассников в средней школе №17. После этого он побеседовал с журналистами.

В ходе беседы Силуанов отметил, что руководство области создало на территории региона хороший инвестиционный климат.

- Калужская область – регион, который относится к так называемым регионам – донорам с точки зрения бюджета, - сказал он. - Это регион, который не имеет ни нефти, ни газа, но имеет хороший инвестиционный потенциал и инвестиционный климат.

По мнению министра, все это создаётся благодаря руководству региона.

Он отметил, что область привлекательна для российских и иностранных инвесторов:

- Сюда идут инвестиции, сюда вкладываются деньги, здесь создаются рабочие места, что самое главное для субъекта Российской Федерации. Мы видим, как здесь развивается экономическая активность. И соответственно выстраиваем наши межбюджетные отношения - чтобы стимулировать дальнейшее наращивание экономического потенциала.