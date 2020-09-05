Антон Силуанов провел в Обнинске урок финансовой грамотности

В субботу, 5 сентября, в Обнинске министр финансов России Антон СИЛУАНОВ провел урок для одиннадцатиклассников школы №17. Занятие прошло в рамках проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности населения.

Вместе со школьниками на уроке побывал глава региона Владислав ШАПША.

Антон Силуанов рассказал детям об ответственном обращении с личными финансами, а также объяснил, как устроена государственная бюджетная система.

- Чтобы грамотно распоряжаться собственными деньгами совсем не обязательно быть профессиональным финансистом, - уверен министр. - При этом знания на базовом уровне очень важны для каждого человека, поскольку от этого зависит его благополучие.

По его мнению, повышать уровень финансовой грамотности среди молодежи сейчас особенно важно. Молодые люди все активнее используют сложные продукты современного финтеха, а дополнительные знания о финансах помогут подрастающему поколению принимать верные решения в отношении их личных денег, избежать финансовых потерь и накопления необоснованных долгов.

- Финансовая грамотность стала необходимой компетенцией XXI века, - подчеркнул Антон Силуанов.

Владислав Шапша поблагодарил министра за проведенный урок.

- Ребята много полезного вынесли из этой встречи, - отметил он. - Надеюсь, многие выпускники школ получат специальности необходимые не только им, но и экономике региона. И они получат хорошую работу с достойной зарплатой.